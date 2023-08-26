Два новых спортобъекта ввели в эксплуатацию в Краснодаре и Сочи

Новые спортивные объекты построили по программе «Развитие общественной инфраструктуры» нацпроекта «Демография».

ФОК на улице Вавилова в Краснодаре включает в себя крытые и открытые поля, залы и беговое кольцо. В двухэтажном здании смогут заниматься спортом свыше 100 человек в смену.

В центре единоборств на улице Искры в Сочи оборудовали спортивный зал на три ковра с зоной тренажеров, корпус с раздевалками и душевыми, инвентарные и тренерские комнаты, а также медкабинет. Ежедневно центр единоборств сможет принимать свыше 600 спортсменов. Кроме того, здесь будут проводить соревнования различных уровней.

Спортивные объекты на Кубани возводятся по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

«В этом году строим 44 спортивных объекта, часть уже сдали в эксплуатацию. Около 30 планируем ввести до конца этого года», — цитирует главу департамента строительства региона Игоря Федосова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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