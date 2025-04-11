Два новых пассажирских поезда «Таврия» будут делать остановки на Кубани

Новые пассажирские железнодорожные маршруты свяжут Таганрог и Симферополь, а также Владикавказ и Симферополь

Первый рейс пассажирского поезда «Таврия» №483/484 Таганрог — Симферополь отправится из Таганрога 25 мая в 10:55. В Симферополь из Таганрога поезд будет прибывать в 6:00 утра следующего дня. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 24 мая в 13:30 и прибудет в Таганрог на следующий день в 6:15 утра.

Поезд будет ходить через день и по пути останавливаться на станциях Староминская, Канарская, Брюховецкая и Тимашевская, а также делать остановку в Тамани.

Пассажирский поезд «Таврия» №527/528 Владикавказ — Симферополь будет ходить один раз в четыре дня.Первый рейс из Владикавказа отправится 30 апреля в 7:30 и прибудет в Симферополь в 8:50 утра следующего дня. Из Симферополя первый рейс отправится 28 апреля в 20:30 и прибудет во Владикавказ на следующий день в 19:13. Поезд будет ходить через Тамань, Краснодар и Минеральные Воды, сообщает пресс-служба Гранд Сервис Экспресс.

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