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Два новых медицинских учреждения готовят к открытию в Ленинградском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-novyh-meditsinskih-uchrezhdeniya-gotovyat-k-otkrytiyu-v-leningradskom-rajone
Два новых медицинских учреждения готовят к открытию в Ленинградском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Восточном возвели по региональной программе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Старый ФАП в этом населенном пункте, где живет около 900 человек, располагался в помещении здания, построенном в 1900 году. Оно не соответствовало санитарным нормам. Новый фельдшерско-акушерский пункт сейчас проходит процедуру лицензирования.

Кроме того, в хуторе Западном построили офис врача общей практики за счет средств краевого бюджета. Пациентов в нем начнут принимать уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый ФАП построили в Кавказском районе. Медучреждение в поселке Степном открыли по нацпроекту «Здравоохранение».

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