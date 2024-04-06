Два новых медицинских учреждения готовят к открытию в Ленинградском районе

Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Восточном возвели по региональной программе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Старый ФАП в этом населенном пункте, где живет около 900 человек, располагался в помещении здания, построенном в 1900 году. Оно не соответствовало санитарным нормам. Новый фельдшерско-акушерский пункт сейчас проходит процедуру лицензирования.

Кроме того, в хуторе Западном построили офис врача общей практики за счет средств краевого бюджета. Пациентов в нем начнут принимать уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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