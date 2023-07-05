Два нигерийских футболиста из «Краснодара» будут играть в тульском «Арсенале»

В аренду взяли нападающего Джонатана Окоронкво и полузащитника Давида Ндуки.

Двое 19-летних футболистов с 2019 года играли за геленджикский клуб «Висту», а осенью 2021 года выступали в болгарском «Ботеве». ФК «Краснодар» арендовал нигерийцев 22 февраля 2022 года, а после выкупил на них права. Футболисты в основном играли за «Краснодар-2», который по результатам минувшего сезона попал во Вторую лигу.

В прошлом сезоне Окоронкво провел 14 матчей в Первой лиге, 2 игры в Кубке России, а также 1 в РПЛ. Ндука отыграл 28 встреч в Первой лиге и 1 матч в РПЛ.

Главный тренер тульского «Арсенала» — Александр Сторожук, продолжительное время работавший в системе «Краснодара». В турнирной таблице Первой лиги клуб из Тулы занял 13 место, сообщает ПФК «Арсенал» Тула в соцсетях.

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