Два молодежных центра отремонтируют в Краснодарском крае

Речь идет о молодежных центрах в Краснодаре и Новороссийске. Их обновят благодаря победе Краснодарского края во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

В Краснодаре модернизируют Арт-резиденцию «Дом книги». Там отремонтируют два этажа, приобретут новое оборудование, создадут коворкинг и пространства по направлениям – медиа, театральное и прикладное искусство. Для сохранения книжной линии в проекте предусмотрели библиотеку с переплетной мастерской «Книжка».

«Также будет приведен в порядок многофункциональный Молодежный центр в Новороссийске. Здесь откроют танцевальный и камерный залы, коворкинг «Точка кипения», семейное пространство», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы региона добавила, что благодаря программе на Кубани появятся современные молодежные центры. Там каждый может получить возможность реализовать свои креативные идеи, инноваций и предпринимательства.

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