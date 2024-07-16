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Два лесных пожара площадью 3,2 га ликвидировали под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-lesnyh-pozhara-ploshhadyu-3-2-ga-likvidirovali-pod-krasnodarom
Два лесных пожара площадью 3,2 га ликвидировали под Краснодаром
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Крупные возгорания произошли накануне в предгорьях Северского района — около станиц Смоленской и Калужской.

Площадь пожара в Смоленской достигла 1,7 га, а в Калужской — 1,5 га. Специалисты приступили к их тушению около 15:00.

К 7:00 16 июля оба лесных пожара в Северском районе удалось полностью ликвидировать. С огнем на местах боролись 34 человека и 17 единиц техники. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба «Краевого лесопожарного центра».

Читайте также: лесной пожар в Геленджике локализовали на площади около 2 га. Крупное возгорание произошло вечером 15 июля в районе пляжа «Сосновка».

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