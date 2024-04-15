Два курорта завершили горнолыжный сезон в Красной Поляне

С конца марта в Краснодарском крае началось аномальное потепление, которое держится и в середине апреля. Из-за повышения температуры воздух в горах начал таять снег и сходить лавины.

Курорты «Роза Хутор» и «Газпром поляна» к 15 апреля завершили горнолыжный сезон, начавшийся еще в начале декабря.

На «Розе Хутор» зимний сезон продлился 128 катальных дней. При этом канатные дороги приостановили работу до 27 апреля.

При этом в «Красной Поляне» 15 апреля сообщили, что горнолыжный сезон на их курорте продолжается. С утра открылись трассы: «Панорама», «Аибга», «Цирк-2», «Восточная», «Первый снег», «Струна» и «Снежная».

Читайте также: туристов предупредили о лавиноопасности в горах Сочи с 13 по 16 апреля. Синоптики прогнозируют лавиноопасность в горах выше 1,5 тыс. метров.