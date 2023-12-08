Два КамАЗа столкнулись на трассе в Краснодарском крае, есть погибший

Смертельная авария произошла 7 декабря около 21:00 на 68 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ двигался из Краснодара в Темрюк и врезался в другой КамАЗ, который ехал за ним в попутном направлении.

В результате ДТП виновник аварии погиб от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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