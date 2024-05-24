Два игрока «Краснодара» вошли в итоговый состав сборной РФ на матч с Беларусью

Товарищеский матч между сборными России и Беларуси пройдет 7 июня в Минске.

Тренерский штаб национальной сборной огласил итоговый состав футболистов, которые поедут на игру в Беларусь. В него вошли 27 футболистов, в том числе два игрока «Краснодара»: Матвей Сафонов и Александр Черников.

В состав сборной России также вошли несколько уроженцев Краснодарского края: Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив» Москва) и Данил Пруцев («Спартак» Москва).

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