Два игрока ФК «Краснодар» попали в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

В десятку самых дорогих игроков Российской премьер-лиги сезона 2024/25 попали игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Общая стоимость футболистов оценивается в 34 млн евро.

В этом сезоне рейтинг дорогостоящих игроков существенно изменился — из-за ухода голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» самым ценным футболистом «Краснодара» стал полузащитник, капитан команды Эдуард Сперцян. Его стоимость в этом сезоне оценивают в 20 млн евро.

Лидерство 24-летний Сперцян в рейтинге делит с бразильским футболистом Венделом из «Зенита».

Форварда Джона Кордобу оценивают в 14 млн евро. Он считается самым возрастным в списке самых дорогих игроков — нападающему 31 год.

В рейтинг также попали игроки «Зенита» Клаудиньо — 18 млн евро, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос — по 12 млн евро, Артур и Максим Глушенков — по 11 млн евро, а также футболисты «Динамо» Константин Тюкавин — 16 млн евро и Бителло — 12 млн евро, сообщает Forbes Sports.

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