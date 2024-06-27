Два древних кургана с вещами из бронзового века обнаружили в Краснодарском крае

Археологи раскопали два кургана между Тимашевском и хутором Ленинским. Они относятся к VIII–X векам нашей эры.

По словам ученых, более древний курган возвели в эпоху раннего бронзового века, а второй относится к эпохе средней бронзы. Всего на месте раскопок обнаружили 17 погребений, культовые сооружения и предметы быта.

Среди найденного погребального инвентаря были украшения и бронзовый сосуд, игральные кости, железные меч и копье, а также разнообразные керамические сосуды.

По словам замглавы края Романа Лузинова, сейчас находки проходят лабораторную обработку и в будущем пополнят государственную часть музейного фонда.

«Ежегодно в крае работает более 200 экспедиций, которые занимаются изучением археологического наследия. Уже много лет регион лидирует в стране по количеству таких исследований», — отметил вице-губернатор.

Контроль над работой археологических экспедиций ведет региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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