В Крымском районе обнаружили 150 погребений в могильнике первых веков нашей эры
Грунтовый могильник сарматской эпохи нашли во время археологических раскопок вблизи хутора Ястребовский на участке строительства нового нефтепровода.
Предположительно, эти захоронения принадлежат сарматам, которые жили на Кубани с IV века до н. э. по I век н. э. В могильнике находились погребения людей разного возраста, пола, достатка и социального статуса. Среди всех особенно выделяется группа могил всадников с лошадьми.
В числе археологических находок были железное оружие и доспехи, бронзовые и золотые украшения, фурнитура, керамическая и стеклянная посуда, остатки погребального обряда, золотые и стеклянные бусы, монеты в хорошем состоянии, а также другие вещи.
Исследования на месте могильника продолжаются. Ученые будут сообщать о новых интересных находках, пишет газета «Аргументы и факты».
Читайте также: в Апшеронском районе нашли крупную окаменелость древней рептилии.