Два дома, три пристройки и гараж сгорели под Краснодаром

Пожар произошел в ночь на 21 июля на улице Зеленой в СТ «Железнодорожник-4».

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 20 июля в 23:41. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись два частных дома, три пристройки и гараж.

В 0:55 пожар локализовали на площади 200 кв. м, в 3:15 возгорание полностью потушили. На месте работали 19 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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