Дом загорелся после удара молнии в крышу в Горячем Ключе
Происшествия
20.07.2024 21:08
Во время непогоды вечером 20 июля молния ударила в дом в станице Саратовской.
От удара молнии кровля воспламенилась. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.
К 21:00 возгорание локализовано, площадь пожара уточняется. Ведется проливка конструкций здания.
При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
В условиях непогоды жителей Краснодарского края просят соблюдать все необходимые требования безопасности и беречь свое здоровье.
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