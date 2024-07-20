Дом загорелся после удара молнии в крышу в Горячем Ключе

Во время непогоды вечером 20 июля молния ударила в дом в станице Саратовской.

От удара молнии кровля воспламенилась. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

К 21:00 возгорание локализовано, площадь пожара уточняется. Ведется проливка конструкций здания.

При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

В условиях непогоды жителей Краснодарского края просят соблюдать все необходимые требования безопасности и беречь свое здоровье.

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