Два дерева упали во время ливня на федеральной трассе в Сочи

Деревья упали 11 июля на проезжую часть федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи на 110-и и 116-м километрах в Лазаревском районе.

Движение транспорта было частично затруднено. На место прибыли специалисты, деревья и ветки с проезжей части убрали.

В 11:55 деревья убрали, движение на трассе осуществляется в штатном режиме. На месте работали 5 человек и 2 единицы техники, а также 4 человека и 1 единица техники от МЧС.

В Лазаревском районе Сочи 11 июля прошли сильные дожди с градом. В некоторых местах частично была подтоплена проезжая часть. Для контроля за ситуацией ФКУ «Черноморье» направило технику и людей на участки федеральной трассы в районе Магри — Лазаревское и Лазаревское — Дагомыс, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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