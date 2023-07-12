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Два человека утонули в Анапе во время шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-utonuli-v-anape-vo-vremya-shtorma
Два человека утонули в Анапе во время шторма
Фото из соцсетей

Трагедия произошла днем 12 июля на пляже «Акварин» в селе Витязево.

В соцсетях сообщили, что пожилая женщина и мужчина зашли в море во время шторма и утонули. Их достали из воды на берег и попытались реанимировать, но к сожалению спасти людей не удалось.

Источник в правоохранительных органах эту информацию подтвердил. На месте происшествия работают сотрудники полиции и СК, пишет газета «Анапское Черноморье».

Из-за сильного шторма и тягуна в Анапе уже более 5 дней запрещено купание в море. Отдыхающих просят не рисковать жизнью и здоровья и не заходить в воду.

Читайте также: в Новороссийске 7-летний ребенок утонул в море днем 12 июля на одном из городских пляжей. Медики в течение 30 минут попытались реанимировать утонувшего мальчика, но, к сожалению, спасти его не удалось.

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