Два человека пострадали в массовой аварии с 9 автомобилями в Сочи

Авария с участием девяти машин произошла 7 декабря около 18:00 на объездной дороге Псоу—Адлер.

Видеозапись с места происшествия выложили в сеть очевидцы. На кадрах видны несколько разбитых легковушек и грузовик на обочине. Очевидцы также сообщили, что в сторону Сочи собралась внушительная пробка.

По предварительным данным, столкнулись девять автомобилей. Два человека госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Павел Комолов.

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