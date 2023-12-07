Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два человека пострадали в массовой аварии с 9 автомобилями в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-massovoj-avarii-s-9-avtomobilyami-v-sochi
Два человека пострадали в массовой аварии с 9 автомобилями в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Авария с участием девяти машин произошла 7 декабря около 18:00 на объездной дороге Псоу—Адлер.

Видеозапись с места происшествия выложили в сеть очевидцы. На кадрах видны несколько разбитых легковушек и грузовик на обочине. Очевидцы также сообщили, что в сторону Сочи собралась внушительная пробка.

По предварительным данным, столкнулись девять автомобилей. Два человека госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Павел Комолов.

Читайте также: один человек погиб и трое пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае.

 

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях