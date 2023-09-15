Два человека пострадали в ДТП с тремя иномарками на Курортном проспекте Сочи

Авария с участием двух автомобилей произошла утром 15 сентября на Курортном проспекте в Хостинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в попутный автомобиль марки Nissan. От удара Nissan отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai Sonata.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan. Их госпитализировали. По факту ДТП в полиции проводят проверку, во время которой установят все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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