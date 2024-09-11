Два человека пострадали в аварии с мотоциклом в Брюховецком районе

ДТП произошло при выезде со станицы Переясловской.

Столкнулись иномарка и мотоцикл. На месте работали ГАИ и экстренные службы. Пострадавшие доставлены в больницу. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Еще два человека пострадали в ДТП в Апшеронском районе. Авария случилась по дороге в Нефтегорск. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники госавтоинспекции. По предварительным данным, водителя и его спутницу доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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