«Лада» опрокинулась в поле на Кубани, пострадал сидевший за рулем подросток

Авария произошла 9 сентября около 14:30 на 6 км дороги Успенская — Новолокинская в Белоглинском районе.

Предварительно, 17-летний парень за рулем LADA Samara не справился с управлением, случился занос автомобиля, из-за чего он опрокинулся.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в ЦРБ Белоглинского района, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе разбирательства правоохранители установили, что собственником машины является несовершеннолетний водитель. На него составили несколько административных материалов: за несвоевременную регистрацию автомобиля, отсутствие полиса ОСАГО и управление машиной в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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