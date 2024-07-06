Два человека погибли во время взрыва газа в Волгограде

Несчастный случай произошел 6 июля на территории канализационно-насосной станции «Концессии водоснабжения» на улице Изобильной.

На объекте произошел взрыв газа, после которого обрушилась часть кровли здания. В этот момент там находились работники компании. Двое из них погибли на месте.

Точное количество пострадавших устанавливают специалисты. По факту произошедшего на насосной станции возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по ст. 216 УК РФ. Предположительно, взрыв газа на предприятии произошел из-за нарушений при выполнении сварочных работ, сообщает ТАСС.

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