Два человека погибли в жестком ДТП на перекрестке в Адыгее

Серьезная авария произошла около полуночи 28 августа в хуторе Гавердовском.

По предварительным данным, 21-летний житель Майкопа за рулем ВАЗ-21124, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустил иномарку, которая двигалась во встречном направлении, и врезался в нее.

От удара обе машины съехали с проезжей части. Отечественная легковушка опрокинулась, а иномарка врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП 21-летний водитель, а также 22-летняя пассажирка ВАЗ от полученных травм скончались на месте. Еще одну пассажирку отечественной машины, 17-летнюю девушку, доставили в больницу с различными травмами.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: пьяный мотоциклист без прав на скорости влетел в бетонное ограждение на Кубани.