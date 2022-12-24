Два частных дома загорелись в станице Голубицкой
Происшествия
24.12.2022 11:32
Возгорание в домах произошло утром 24 декабря на улице Курортной.
В 9:43 диспетчеру Темрюкского ПСГ поступила информация о пожара. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что два частных дома загорелись на площади 250 кв. метров.
В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие 48 спасателей и 14 единиц техники.
В 11:21 пожар в домах локализовали на площади 250 кв. метров. В 11:54 ликвидировали открытое горение. В 12:10 возгорание полностью потушили.
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