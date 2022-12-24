Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Два частных дома загорелись в станице Голубицкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-chastnyh-doma-zagorelis-v-stanitse-golubitskoj
Два частных дома загорелись в станице Голубицкой
Фото t.me/temruk_info/

Возгорание в домах произошло утром 24 декабря на улице Курортной.

В 9:43 диспетчеру Темрюкского ПСГ поступила информация о пожара. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что два частных дома загорелись на площади 250 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие 48 спасателей и 14 единиц техники.

В 11:21 пожар в домах локализовали на площади 250 кв. метров. В 11:54 ликвидировали открытое горение. В 12:10 возгорание полностью потушили.

Читайте также: пять человек эвакуировали из горящей бани в Краснодаре. Возгорание в банном комплексе произошло вечером 22 декабря на улице 9-я Тихая.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях