Два частных дома загорелись в поселке Российском под Краснодаром

Видеозапись, запечатлевшую сильный пожар в поселке Российском на улице Чистой, вечером 4 июля выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно сильное пламя, охватившее частный дом. Также очевидцы сообщили, что огонь начал распространяться на соседний дом.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:00. Прибыв на место, пожарные установили, что горят два частных дома. Ориентировочно, общая площадь возгорания составляет 400 кв. метров.

В 19:49 пожар локализовали на той же площади.

В ликвидации пожара участвуют 22 человека и восемь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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