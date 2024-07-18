Два частных дома сгорели под Краснодаром на площади 150 кв. метров

Пожар произошел днем 18 июля на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея.

Сообщение о возгорание поступило на пульт пожарной охраны в 13:36. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, пожар потушили на площади 150 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. На месте работали 22 человека и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

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