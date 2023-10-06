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Два частных дома рано утром загорелись в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-chastnyh-doma-rano-utrom-zagorelis-v-sochi
Два частных дома рано утром загорелись в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Пожар произошел утром 6 октября на улице Подгорной.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 5:20. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись два частных дома. В 6:25 пожар локализовали на площади 250 кв. м.

В тушении пожара участвуют 18 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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