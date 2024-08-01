Два быстровозводимых корпуса построили в детском лагере в Новороссийске

Каждый новый корпус лагеря «Глобус» рассчитан на 49 человек. Это позволит принять почти на 400 детей больше, чем в 2023 году.

«В корпусах есть все необходимое для комфортного отдыха детей и работы вожатых. Также созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья», ― отметил замминистра труда и социального развития Кубани Алексей Гедзь.

Детским лагерям региона предоставляют субсидии на строительство быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей с ОВЗ. Такую поддержку можно получить благодаря госпрограмме «Дети Кубани» и федеральной субсидии на строительство модульных конструкций. В этом году направили свыше 160 млн рублей.

В прошлом году на Кубани построили 17 быстровозводимых корпусов на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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