Два брата взломали 24 квартиры и дома на Кубани и Дону

Двое ранее судимых братьев из Лабинска в течение года взламывали окна и двери домов и хозпостроек в Лабинске и Ростове-на-Дону.

По данным следствия, мужчины похищали различное имущество с целью дальнейшей перепродажи. Предварительно установили, что один из братьев причастен к 20 эпизодам краж, второй — к четырем. Мужчины выносили из домов электроинструменты, антиквариат, электронику и бытовую технику. Также среди похищенного — пневматическое ружье и мотоцикл. Общая сумма ущерба — 98,3 млн рублей.

Установили, что один из братьев нарушал установленные судом ограничения и покинул место жительства. Также он незаконно хранил марихуану для личного употребления.

Возбудили уголовные дела о кражах, нарушении установленных судом ограничений и обороте наркотиков. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД МЕДИА».

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