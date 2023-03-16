Два бойца ММА из Краснодара станут участниками профессионального турнира в Египте
Турнир ММА Series-64 пройдет 18 марта в 19:00 в египетской Хургаде. В рамках него состоится 12 боев с участием спортсменов из шести стран.
В основном карде ММА Series-64 сразятся два краснодарских бойца из клуба «Кузня» — Владислав Сукаленко (3 победы и 1 поражение) и Максим Колосов (11 побед, 3 поражения и 1 ничья). Соперником 21-летнего Сукаленко станет египетский боец Мохамед Тарек Мохи. 31-летний Колосов разделит октагон с другим местным бойцом — Амиром Исмаилом.
На турнире по ММА в Египте также выступят: Сергей Дьяконов, Олег Дадонов и Богдан Гуськов. Посмотреть прямую трансляцию ММА Series-64 можно будет на сайте организации.
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