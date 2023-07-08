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Два беспилотника сбиты в Воронежской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-bespilotnika-sbity-v-voronezhskoj-oblasti
Два беспилотника сбиты в Воронежской области
Фото t.me/mod_russia

Об этом ночью 8 июля сообщил в своих соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, два беспилотника выявили на подлете к Воронежу. Средства ПВО уничтожили дроны.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — написал глава области в Telegram-канале.

Вечером 7 июля около 23:30 жители Советского района слышали звуки, похожие на взрывы.

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