Два беспилотника сбили в небе над Севастополем, обломки упали во дворе школы

В Севастополе сработали системы ПВО. По предварительным данным, военные сбили две воздушные цели.

Все службы продолжают контроль обстановки, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и не покидать места укрытия», — написал Развожаев в Telegram.

По данным Минобороны РФ, около 13:00 ВСУ пытались атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow. Все ракеты сбили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день.