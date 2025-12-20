Два беспилотника сбили над Азовским морем ночью 20 декабря

В субботу ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 20 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников, из них 2 — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, по 10 БПЛА сбили над Белгородской и Воронежской областями, по 2 — над Курской и Липецкой областями. Еще один дрон уничтожили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: на Кубани ввели штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО. За нарушение запретов предусмотрены штрафы для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

