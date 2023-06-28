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Два автомобиля застряли в русле реки недалеко от Туапсе, спасатели эвакуировали 6 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-avtomobilya-zastryali-v-rusle-reki-v-tuapse-spasateli-evakuirovali-6-chelovek
Два автомобиля застряли в русле реки недалеко от Туапсе, спасатели эвакуировали 6 человек
Фото t.me/kubanspas

УАЗики застряли в реке в 12 км от села Тенгинка ночью 28 июня при попытке переехать ее вброд.

В салоне автомобилей были трое взрослых и трое детей. Спасатели выехали на помощь в место слияния русел рек Шапсухо и Бурхан.

Они эвакуировали детей и взрослых при помощи альпинистского снаряжения и организовали безопасный маршрут возвращения — натянули переправы через четыре участка реки. Туристов доставили в безопасное место, медицинская помощь им не понадобилась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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