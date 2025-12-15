Душивший женщину на рынке в Крымске рассказал, что не помнит причину нападения
О случившемся 9 декабря в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, мужчина напал на женщину на центральном рынке города и пытался задушить.
Подозреваемого в нападении задержали полицейские. В отделении 46-летний житель Крымска признался, что на рынок он зашел случайно, гуляя по городу.
«Пришел на рынок, потому что просто гулял по городу. Почему напал — не помню. Был в сильно нетрезвом состоянии и очень сожалею о том, что так поступил», — сообщил задержанный.
Он также пояснил, что понимал, что его разыскивают. Мужчина покинул территорию района и прятался у знакомого в Абинске.
Сейчас полицейские проводят проверку, по окончанию разбирательства и результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявление о нападении в полицию поступило от 47-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что злоумышленник набросился на нее около 12:40 на рынке. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.