Душивший женщину на рынке в Крымске рассказал, что не помнит причину нападения

О случившемся 9 декабря в соцсетях сообщили местные жители. По их словам , мужчина напал на женщину на центральном рынке города и пытался задушить.

Подозреваемого в нападении задержали полицейские. В отделении 46-летний житель Крымска признался, что на рынок он зашел случайно, гуляя по городу.

«Пришел на рынок, потому что просто гулял по городу. Почему напал — не помню. Был в сильно нетрезвом состоянии и очень сожалею о том, что так поступил», — сообщил задержанный.

Он также пояснил, что понимал, что его разыскивают. Мужчина покинул территорию района и прятался у знакомого в Абинске.

Сейчас полицейские проводят проверку, по окончанию разбирательства и результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявление о нападении в полицию поступило от 47-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что злоумышленник набросился на нее около 12:40 на рынке. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

