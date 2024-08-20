ДТП с участием мототранспорта произошли ночью в Сочи, есть пострадавшие

Авария случилась 19 августа на улице 20-й Горнострелковой дивизии при подъеме на дублер Курортного проспекта.

На кадрах от очевидцев видно, как в мужчина переходит дорогу в разрешенном месте, и в него на скорости влетает мопед. В результате аварии пешехода госпитализировали с различными травмами. Состояние мопедиста неизвестно.

Еще одно ДТП произошло накануне на Курортном проспекте — столкнулись мопедист и такси. По предварительным данным, водителю двухколесного транспорта понадобилась помощь медиков.

На месте происшествия работала скорая помощь, которая доставила мопедиста в больницу. В причинах ДТП предстоит разобраться правоохранителям.

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