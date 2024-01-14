ДТП с машиной аварийной службы КТТУ собрало пробку в центре Краснодара

Авария произошла около полудня 14 января на пересечении улиц Буденного и Октябрьской.

На перекрестке столкнулись маршрутный автобус и автомобиль аварийной службы контактной сети МУП «КТТУ».

Машины перегородили проезд, из-за чего на Октябрьской перед перекрестком образовалась пробка из общественного транспорта — автобусов и троллейбусов.

Троллейбусы временно изменили маршрут и стали сворачивать на улицу Буденного. Около 12:30 машины убрали с перекрестка и движение восстановилось.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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