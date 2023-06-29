Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ДТП с автомобилем службы доставки почти на 40 минут парализовало движение трамваев в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-s-avtomobilem-sluzhby-dostavki-pochti-na-40-minut-paralizovalo-dvizhenie-tramvaev-v-krasnodare
ДТП с автомобилем службы доставки почти на 40 минут парализовало движение трамваев в Краснодаре
Фото t.me/kttukrd

ДТП произошло днем 29 июня на пересечении улиц Коммунаров и Новокузнечной. Столкнулись автомобиль службы доставки и трамвай № 22. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Авария парализовало движение трамваев № 1, № 2, № 5, № 8, № 20, № 22 и № 15 в обоих направления. Простой составил 38 минут, сообщает пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.

Читайте также: большегруз сбил 88-летнюю женщину на улице Уральской в Краснодаре. Пенсионерку госпитализировали с переломом ключицы и открытыми ранами.

Статьи
7 советов по питанию для правильной работы кишечника
7 советов по питанию для правильной работы кишечника
Нектарин или персик? В чем разница и польза
Нектарин или персик? В чем разница и польза
Все равно хочу кота: как ослабить аллергию на кошек
Все равно хочу кота: как ослабить аллергию на кошек
Почему появляется перхоть и как от нее избавиться
Почему появляется перхоть и как от нее избавиться
Топ-5 лучших тканей для одежды в жару
Топ-5 лучших тканей для одежды в жару
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях