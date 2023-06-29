ДТП с автомобилем службы доставки почти на 40 минут парализовало движение трамваев в Краснодаре

ДТП произошло днем 29 июня на пересечении улиц Коммунаров и Новокузнечной. Столкнулись автомобиль службы доставки и трамвай № 22. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Авария парализовало движение трамваев № 1, № 2, № 5, № 8, № 20, № 22 и № 15 в обоих направления. Простой составил 38 минут, сообщает пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.

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