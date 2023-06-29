Большегруз сбил 88-летнюю женщину на улице Уральской в Краснодаре

ДТП, в котором пострадала пенсионерка, произошло утром 27 июня.

По предварительным данным, 34-летний водитель большегруза Freightline двигался по улице Уральской со стороны Симферопольской в сторону Тюляева. Напротив дома № 162/7 он сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пенсионерку госпитализировали с переломом ключицы и открытыми ранами. По данному факту возбуждено административное расследование.

Читайте также: мужчина на мопеде влетел в иномарку в Курганинском районе.