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Большегруз сбил 88-летнюю женщину на улице Уральской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-sbil-88-letnyuyu-zhenshhinu-na-ulitse-uralskoj-v-krasnodare
Большегруз сбил 88-летнюю женщину на улице Уральской в Краснодаре
Фото t.me/krasnodarkray1

ДТП, в котором пострадала пенсионерка, произошло утром 27 июня.

По предварительным данным, 34-летний водитель большегруза Freightline двигался по улице Уральской со стороны Симферопольской в сторону Тюляева. Напротив дома № 162/7 он сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пенсионерку госпитализировали с переломом ключицы и открытыми ранами. По данному факту возбуждено административное расследование.

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