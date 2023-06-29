Пьяный, без прав и шлема: мужчина на мопеде влетел в иномарку в Курганинском районе

ДТП, в котором пострадал один человек, произошло 28 июня около 19:00 на улице Ленина станицы Темиргоевской.

По предварительным данным, 39-летний мужчина на мопеде Irbis, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Toyota Noah, за рулем которого был 45-летний водитель. Сообщается, что прав на управление мопедом у мужчины не было — водительское удостоверение он не получал.

Кроме того, у водителя мопеда имелись признаки опьянения. От предложения пройти медосвидетельствование мужчина отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мотошлема и экипировки на водителе мопеда не было. В результате ДТП его госпитализировали с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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