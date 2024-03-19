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ДТП с 6 автомобилями произошло на трассе Новороссийск — Керчь, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-s-6-avtomobilyami-proizoshlo-na-trasse-novorossijsk-kerch-est-postradavshie
ДТП с 6 автомобилями произошло на трассе Новороссийск — Керчь, есть пострадавшие
Фото Госавтоинспекции Краснодарского края

Массовая авария случилась 19 марта около 13:30 на федеральной трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода двигался на своем автомобиле со стороны Анапы, выехал на встречку и влетел в иномарку, которая от удара столкнулась с другой машиной. После чего виновник ДТП влетел еще в три автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу в Темрюке.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке трассы не ограничено, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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