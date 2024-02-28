ДТП с 4 грузовиками парализовало движение на трассе под Армавиром

Массовое ДТП произошло 28 февраля около 15:00 на 173км+300 м трассы «Кавказ».

По предварительным данным, водитель Renault двигался со стороны Успенского района в сторону Кропоткина. Он не справился с управлением и врезался в «ГАЗель», двигавшуюся во встречном направлении.

После этого автомобиль Mercedes, двигавшийся со стороны Успенского района в сторону Кропоткина врезался в прицеп стоящего Renault. По инерции он продолжил движение и столкнулся с автомобилем МАЗ, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП образовался затор, было организовано реверсивное движение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время движение восстановлено.

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