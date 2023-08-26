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ДТП парализовало движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-paralizovalo-dvizhenie-semi-tramvajnyh-marshrutov-v-krasnodare
ДТП парализовало движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О прекращении движения трамваев в районе пересечении улиц Ставропольской и Шевченко сообщили 26августа в 16:13.

Сообщается, что трамваи № 5, № 8, № 7, № 6, № 20, № 22 и № 4 стоят в направлении улицы Павлова. Причиной стало ДТП постороннего транспорта на трамвайном полотне, сообщает пресс-служба МУП «КТТКУ»

Обновление:

В 16:27 движение трамваев было восстановлено.

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