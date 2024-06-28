Друзья пострадавших в ДТП с маршруткой в Краснодаре рассказали подробности ЧП

Семь человек пострадали, из них трое дети. Серьезная авария произошла 28 июня на Западном обходе Краснодара. Маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями. Водителям и пассажирам потребовалась медицинская помощь. Из-за ДТП перекрыли движение на дороге.

«Эвакуатор уже приехал на место аварии и увез одного из участников ДТП. В этой машине находилось пять человек ― муж, жена и трое детей. Все они сейчас в больнице», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

В результате ДТП пострадали семь человек. Пожилая пара из иномарки и пять человек из отечественной машины. Все они находились в легковых авто. Друзья и знакомые семьи, узнав об аварии, сразу приехали на место аварии.

― Мы приехали, уже всех вытащили с автомобиля. Увезли в больницу.

― Мы быстро выехали, приехали. Но мы пока приехали, уже скорая была здесь. Забирали детей.

Полиция проводит проверку.

«Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи. По факту аварии проводится проверка», ― говорит руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Артур Егиян стал очевидцем аварии. Говорит, что водитель Hyundai ехал в сторону поселка Колосистого и в месте сужения участка, хотел перестроится с правой полосы в левую. В результате легковушка сначала столкнулась с маршруткой, ехавшей в попутном направлении. От удара иномарка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Лада». За рулем японской машины была пожилая женщина. Именно она стала виновником ДТП.

«Женщина за рулем ехала по правой стороне, а автобус по левой, начинает обгонять и в этом происходит сужение. Она перестраивается влево и допускает столкновение с маршруткой», ― делится очевидец Артур Региян.

Друзья пострадавшей в ДТП семьи рассказали, что водителя «Лады» уже выписали с небольшими ранами, его жена получила сотрясение, пока находится в больнице, но ее жизни ничего угрожает. У их детей, старшего и среднего, небольшие раны на лице. Младший ребенок не пострадал, он находился в кресле.

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