Дроны-разведчики НАТО в небе над Черным морем пришлось отгонять российским истребителям

По данным Минобороны РФ, вечером 22 августа средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух беспилотников, осуществляющих разведку в районе Крыма.

В небо подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО с целью пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия ведению разведки.

«В результате предпринятых действий MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar» изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», — сообщает Минобороны РФ.

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