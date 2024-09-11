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Дрифтер на арендованном Ford Mustang испортил брусчатку на Красной Поляне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/drifter-na-arendovannom-ford-mustang-isportil-bruschatku-na-krasnoj-polyane
Дрифтер на арендованном Ford Mustang испортил брусчатку на Красной Поляне
Фото t.me/police_sochi

Турист крутился на арендованном спорткаре на высоте 960 м.

В результате мужчина испортил брусчатку, а обеспокоенные прохожие и водители вызвали полицию. Приехавшим правоохранителям дрифтер объяснил, что о запрещающем законе не знал, а поведение свое объяснил красотой краснополянских гор.

В отношении водителя составили два протокола — за нарушение ПДД и мелкое хулиганство, до суда его поместили в камеру для задержанных.

«В Сочи очень красиво. Но, согласитесь, стоит быть сдержаннее в проявлении своих эмоций, не нарушая общественный порядок и ПДД», — сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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