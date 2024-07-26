Устроивший дрифт на трассе водитель извинился перед жителями Белореченска

Накануне в соцсети попал видеоролик, на котором водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе.

Гонщика задержали правоохранители и выписали ему два штрафа. За свое поведение парень извинился.

― Совершил нарушение. Извиняюсь перед жителями Белореченска. Такого больше не повторится.

Стало известно, что водителю 18 лет. Права он получил недавно.

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