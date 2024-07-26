Устроивший дрифт на трассе водитель извинился перед жителями Белореченска
Происшествия
26.07.2024 20:09
Накануне в соцсети попал видеоролик, на котором водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе.
Гонщика задержали правоохранители и выписали ему два штрафа. За свое поведение парень извинился.
― Совершил нарушение. Извиняюсь перед жителями Белореченска. Такого больше не повторится.
Стало известно, что водителю 18 лет. Права он получил недавно.
Читайте также: ГИБДД ищет участников свадьбы, устроивших дрифт воле ЗАГСа в Новороссийске.