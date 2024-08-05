Древние янтарную бусину и сосуд обнаружили в поле под Анапой

Уникальной находкой местный блогер Вадим Ястребов поделился в соцсетях.

По словам мужчины, найденная амфора небольшого размер предназначалась для благовоний. Еще одной редкой находкой стала янтарная бусина или смола хвойных деревьев третичного периода.

Обнаруженные античные предметы археологами пока подробно не исследовались, но на первый взгляд им не менее 2 тыс. лет.

Наибольшее распространение янтарь получил на Кавказе в VI-VII веках до нашей эры. Он поступал сюда как в виде товара для торговли, так и как предмет обмена.

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