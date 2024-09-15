Драма «Филателия» стала лучшим фильмом 33-го фестиваля «Киношок» в Анапе

Главный приз кинофестиваля — «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм получила российская картина «Филателия» режиссера Натальи Назаровой.

Драма «Филателия» рассказывает о работнице почты в небольшом мурманском городе. Девушка коллекционирует марки, мечтает о друзьях и встрече с большой любовью.

Также в категории полнометражных фильмов специальный диплом «За оригинальное художественное решение» получила работа иранского режиссера Маниде Хекмат «Отбросы и тряпичные куколки», сообщает ТАСС.

Лучшей короткометражкой фестиваля признали спортивную драму «Здесь и сейчас» постановщика Влады Лавреновой. А фэнтези-короткометражка «Мама, я улетаю домой» режиссера Ивана Аникеева получила спецприз — сертификат на 1 млн рублей на продвижение во «ВКонтакте».

Среди многосерийных телефильмов в номинации «ТВ Шок» приз зрительских симпатий завоевала комедия «Дядя Леша» режиссера Дмитрия Невзорова.

В конкурсе «Киномалышок» победила картина режиссера Татьяны Колгановой — комедия «Мухадракон».

Международный фестиваль «Киношок» проводился в Краснодарском крае с 8 по 14 сентября. Торжественная церемония закрытия прошла 14 сентября в Городском театре. В течение недели в Анапе, а также в Новороссийске, Абинске и Темрюке проходили бесплатные показы конкурсных проектов. Их посетили более 5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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