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Драка с «ангелами»: агрессивный прохожий напал на двух аниматоров в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/draka-s-angelami-agressivnyj-prohozhij-napal-na-dvuh-animatorov-v-sochi
Драка с «ангелами»: агрессивный прохожий напал на двух аниматоров в Сочи
Фото t.me/krd_tipich

Инцидент произошел в Центральном районе Сочи 4 апреля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

По словам очевидцев, мужчина высказал претензии одному из «ангелов» по поводу способа его заработка. Словесный конфликт перешел в потасовку.

После этого аниматоры заявили о неадекватном поведении прохожего в полицию. Молодые люди рассказали, что прохожий угрожал им, вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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