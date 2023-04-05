Драка с «ангелами»: агрессивный прохожий напал на двух аниматоров в Сочи

Инцидент произошел в Центральном районе Сочи 4 апреля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

По словам очевидцев, мужчина высказал претензии одному из «ангелов» по поводу способа его заработка. Словесный конфликт перешел в потасовку.

После этого аниматоры заявили о неадекватном поведении прохожего в полицию. Молодые люди рассказали, что прохожий угрожал им, вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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