Драка медработников тубдиспансера в Майкопе. Видео.

В соцсетях распространилось видео, записанное, по информации Telegram-канала «Тот самый Incognito», в Адыгейском Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере им. Д. М. Шишхова.

На кадрах видно, как женщина в белом халате заходит в кабинет, где идет прием и просит пациента выйти. Когда он и еще один медработник покидают кабинет, вошедшая оскорбляет сидящую за столом женщину в белом халате и бьет ее. Начавшуюся потасовку разнимает вбежавшая в кабинет коллега.

В посте также указывается, что женщина, на которую напала медик, беременна.

«Подобное поведение недопустимо, тем более для медицинского работника. Поясняем, по данному факту руководством диспансера принимаются соответствующие меры. Идет разбирательство в дисциплинарной комиссии, по итогам работы которой будет принято соответствующие решение, в том числе и работодателем. Состоялось расширенное профсоюзное собрание, на котором принято решение коллектива — рекомендовать работодателю уволить данного сотрудника. О решении работодателя будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба ГБУЗ РА «АРКПТД им. Д.М.Шишхова» в Telegram.

Читайте также: массовая драка произошла на обочине дороги в Сочи.